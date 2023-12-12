علي الحجار يدلي بصوته في لجنة للوافدين بالإسكندرية: «مقدرش أتأخر على مصر»

أدلى الفنان الكبير على الحجار، بصوته في لجنة مركز شباب سموحة شرق الإسكندرية للمغتربين مساء اليوم، وذلك بسبب ارتباط فني بمناسبة مئوية سيد درويش في الإسكندرية حالت دون تواجده في لجنته في القاهرة.

وقال الحجار لـ«الوطن»، إنه رغب في المشاركة في الانتخابات الرئاسية حتى وإن كان بعيدا عن مكان لجنته الأساسية بمنطقة المقطم في القاهرة، لذا اتجه على الفور إلى لجنة المغتربين، قائلا: «مقدرش أتأخر على مصر».

علي الحجار يشيد بإجراءات الانتخابات الرئاسية

وأشاد الفنان الكبير بسهولة ويسر العملية الانتخابية، مؤكداً أن تنظيم الانتخابات الحالية فاق أي انتخابات سابقة، وهو ما تبين من مشاركة المواطنين حيث شهد إقبالا كبيرا على اللجنة الانتخابية خلال الإدلاء بصوته.

علي الحجار يدعو المواطنين إلى المشاركة الانتخابية

وطالب «الحجار» من المواطنين سرعة المشاركة في الانتخابات الرئاسية خلال آخر ساعات اليوم الأخير من الأيام الثلاثة المقررة للإدلاء بالأصوات، مشددا على أهمية صوت كل مواطن.

وشهدت اللجنة التفاف الناخبين حول مطربهم المحبوب، والحصول على صور تذكارية معه قبل المغادرة، في أجواء مميزة.