علي الحجار ضيف «سولد أوت كامل العدد» اليوم

يستضيف الإعلامي محمود سعد في حلقة اليوم الجمعة من برنامجه «سولد أوت كامل العدد»، على قناة «CBC» المطرب الكبير علي الحجار.

يتحدث «الحجار» خلال الحوار لأول مرة عن الكثير من الأسرار والتفاصيل التي تخص مشواره الفني، والمعاناة التي مر بها والده الموسيقار إبراهيم الحجار في بداية رحلته.

كما يتحدث علي الحجار عن سر تميزه في عالم تترات المسلسلات وخاصة الدراما الصعيدية وكواليس تعاونه مع الكبار عمار الشريعي وسيد حجاب وعبدالرحمن الابنودي وعمر خيرت.

الموسم الجديد من برنامج «سولد أوت كامل العدد» يعرض يومي الخميس والجمعة الساعة التاسعة مساء على قناة ‏CBC.