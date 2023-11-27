مفاجآت في حلقتي الخميس والجمعة من برنامج «سولد أوت».. حفل علي الحجار

يقدم الإعلامي محمود سعد، حلقة جديدة من برنامج «سولد أوت» الخميس المقبل، على قناة «CBC»، من البنوار الذي جلس فيه الملك فؤاد ليستمع للطالب محمد عبد الوهاب، ويحكي خلال الحلقة قصة مسرح معهد الموسيقى العربية الذي أكمل عامه المئة هذا العام، وقصة الشاب الذي رفض المعهد قبوله كطالب وقرروا تعيينه أستاذًا بالمعهد ليصبح واحدًا من أهم الموسيقيين في تاريخ مصر.

ويجري محمود سعد أيضا زيارة لمنزل الدكتورة هدى البديري، التي ولدت بالقدس عام 1947، وقررت أن تكرس حياتها للإجابة على سؤال واحد، هل باع الفلسطينيون أرضهم؟

تفاصيل حلقة علي الحجار في «سولد أوت»

وفي حلقة الجمعة، يعرض «سولد أوت» حفلًا للفنان علي الحجار، من على خشبة المسرح الذي استمع فيه لوالده للمرة الأولى، إذ يقف «الحجار» لأول مرة في تاريخه على مسرح معهد الموسيقى العربية، ليقدم لجمهور البرنامج مجموعة من أجمل أغانيه ومنها «فلسطيني» و«الرباعيات» و«مسألة مبدأ» و«عارفة»، و«لما الشتا يدق البييان» وغيرها، فيما يختتم علي الحجار، الحفل كعادته بميدلي يضم مجموعة من أشهر الأغاني الوطنية.

الموسم الجديد من برنامج «سولد أوت كامل العدد» يعرض يومي الخميس والجمعة الساعة التاسعة مساء على قناة ‏CBC.