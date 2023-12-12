سيدات العاصمة الإدارية الجديدة في مقدمة الصفوف الانتخابية: «جايين نقف مع بلدنا»

شهدت اللجان الانتخابية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشاركة كبيرة من السيدات اللاتي تصدرن المشهد السياسي خلال مشاركتهن في طوابير التصويت بشكل لافت للغاية، وهذا بخلاف مشاركتهن في العملية التنظيمية للانتخابات الرئاسية 20240، ممثلات في ضابطات الشرطة اللائي حرصن على دعم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من السيدات.

وحرصت الأسر والعائلات المقيمة بالعاصمة الإدارية الجديدة على المشاركة برفقة أطفالهم وأولادهم لحثهم على المشاركة الإيجابية وتشجيع زملائهم على المشاركة في الانتخابات والمشاركة في الاستحقاقات الدستورية القادمة.

وقالت نعمات أحمد سيدة أربعينية إحدى المقيمات بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة: نشارك اليوم لنقف مع بلدنا من أجل مستقبل أفضل لأولادنا، وحتى يتعلموا منا فثمة العطاء الوطن وحب الوطان، مشيرة إلى أن المشاركة في الإنتخابات بكل أشكالها شرف وحق وواجب.

وأشاد المشاركون بقوة التنظيم، والجهود الأمنية المبذولة بمحيط اللجان الانتخابية، بمعرفة رجال الأمن والمرور والدفاع المدني والحريق، وغيرهم من رجال الشرطة المخلصين الذين قدموا أداء مشرف بمدن شرق القاهرة وفي مقدمتها لجان العاصمة الإدارية الجديدة.

وواصلت أجهزة المدن الجديدة جهودها للإنتهاء من التجهيزات الفنية اللآزمة لفرز الأصوات بسهولة ويسر، فور إنتهاء العملية الإنتخابية وانصراف جميع المواطنين، وذاك لقيادة المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة ناىب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذي شدد على ضرورة توفير مولدات الديزل للكهرباء تحسبا لأي طوارئ، والعمل على توفير كافة الإحتياجات الخاصة بعملية فرز الأصوات للتيسير على السادة المشرفين على العملية الإنتخابية وفي مقدمتهم السادة القضاه والمستشارين.

وتفقد المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، جميع لجان العاصمة الإدارية، للتأكد من جاهزية جميع اللجان لعملية فرز الأصوات، والتى من المنتظر أن تنتهى بحلول فجر اليوم نظرا لحالة الإقبال الشديد من المواطنين على المشاركة في العملية الإنتخابية.فيما تفقد المهندس على سعد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق والمهندس عبد الرؤوف الغيطي رىئيس جهاز مدينه القاهرة الجديدة، لجان الإقتراع، للتأكد من سلامة جميع اللجان من الناحية الفنية تمهيداً لبدء عملية فرز الأصوات، وشدد الغيطي على ضرورة توفير مبردات المياه، وأعمال النظافة داخل و أمام اللجان، حتى نهاية عملية التصويت والفرز بالكامل تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأعلن المهندس على سعد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، توفير كافة التسهيلات للناخبين و مجموعة الإشراف على الإنتخابات خاصه حلال عملية فرز الأصوات، مع الإلتزام بتقديم الدعم اللآزم، مع التأكيد على تسليم جميع اللجان نظيفه وخاليه من أى مخلفات، بالتعاون مع الإدارة التعليمية بمدينة الشروق.وكشف سعد أن دور أجهزة المدن الجديدة، يقتصر على توفير التسهيلات اللآزمة للتيسير على الناخبين في عملية الإقتراع، بالتنسيق مع جميع الأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الإلتزام بقواعد الهيئة الوطنية للإنتخابات.