بدء ساعة الراحة للقضاة المشرفين على اللجان الانتخابية بجميع المحافظات

بدأت منذ قليل ساعة راحة القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية في انتخابات الرئاسة 2024، وفق ما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تستأنف اللجان عملها بشكل طبيعي بعدها مباشرة، وفق الضوابط المحددة في هذا الشأن، في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وفق الهيئة الوطنية للانتخابات، تبدأ ساعة راحة القضاة في تمام الساعة الثالثة مساء وتستمر حتى الساعة الرابعة مساء، لتعود بعدها مباشرة عملية التصويت، والتي تستمر حتى تمام الساعة التاسعة مساء، وفق الجدول الزمني المُعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، ومنشور عبر موقعها الإلكتروني.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية، تعمل على مدار الساعة لرصد عمليات الاقتراع بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية، موضحة أن الانتخابات تسير بصورة منتظمة منذ بدء التصويت.

الانتخابات الرئاسية

أُجريت الانتخابات الرئاسية لمدة 3 أيام، واليوم هو الثالث والأخير، على أن تُعلن نتيجتها يوم 18 من نفس الشهر، ووفق الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه في حالة إجراء جولة تصويت ثانية، تُجرى جولة الإعادة بعد نحو شهر، في 5 و6 و7 من شهر ينانير المقبل، للمصريين بالخارج، و8 و9 و10 يناير 2024 للمصريين بالداخل.

كما أن الانتخابات الرئاسية تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، لضمان حريتها ونزاهتها، ويتنافس فيها 4 مرشحين وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.