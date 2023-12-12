التنسيقية: مسيرة حاشدة للمشاركة في الانتخابات بأسوان ترسم مشهدا مضيئا في حب مصر

ترصد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشاهد مضيئة ترسم لوحه فنية في حب مصر لتؤكد أن المواطنين الأسوانيين لا يتركون أي فرصة للتعبير عن حبهم لوطنهم إلا واستغلوها، إذ شهدت المحافظة مسيرة حاشدة شارك فيها أكثر من 5 آلاف مواطن، وتوجهوا إلى مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد غرفة عمليات لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى وحتى نهاية العملية الانتخابية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الأحد حتى اليوم الثلاثاء، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.