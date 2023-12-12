حملة السيسي: حضور مميز لـ«قادرون باختلاف» في الانتخابات الرئاسية

نشرت حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، لقطات من توافد أبناء مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة «قادرون باختلاف» على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وأشادت بالحضور المميز لقادرون باختلاف في المشهد الانتخابي، ما يعكس حرصهم على تأدية واجباتهم الوطنية والمشاركة في الاستحقاقات الدستورية المهمة.

كما نشرت الحملة لقطات من مشاركة عدد من الشخصيات العامة والمشاهير على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في آخر أيام التصويت، وأكدت توافد كثيف من المواطنين على لجان الاقتراع في «سوهاج، الأقصر، الشرقية» للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثالث والأخير.

وأكدت الحملة توافد كثيف من المواطنين على لجان الاقتراع في الإسماعيلية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثالث والأخير، وتوافد كثيف من المواطنين على لجان الاقتراع في القاهرة، الجيزة، شمال سيناء للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.