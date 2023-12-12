«حماة الوطن» بفاقوس ينظم مسيرة لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات

نظم حزب حماة الوطن، مسيرة حاشدة بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم.

مسيرة في فاقوس للدعوة للمشاركة بالانتخابات

وشارك في المسيرة الدكتور أشرف سعد أمين حزب حماة الوطن بالشرقية، والسيد أبو سمرة أمين الحزب بفاقوس، ومحمد صقر أمين التظيم بفاقوس، وأيمن شعبان الأمين المساعد للحزب بفاقوس، وقيادات الحزب بفاقوس والشرقية، وجابت المسيرة عدة شوارع ولاقت ترحابا واسعا من الأهالي.

ورفعت محافظة الشرقية حالة الطوارئ بمختلف الأجهزة التنفيذية لضمان انتظام سير العملية الانتخابية، والحيلولة دون وقوع أي شيء يحدث قد يعكر صفو العملية الانتخابية.

4 ملايين صوت في محافظة الشرقية

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية تشجيع المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر لديه من الوعي والحس السياسي بأن يُشارك ويدلي بصوته ويختار رئيسه لاستكمال المشاركة في بناء مصر الجديدة التي نحلم بها، لافتا إلى أن عدد الناخبين في الشرقية يتجاوز 4 ملايين ناخب وناخبة.