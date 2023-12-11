أمين تنظيم حزب حماة الوطن: حشود المصريين بالانتخابات الرئاسية «حاجة تشرف»

تواصل غرفة العمليات المركزية بحزب حماة الوطن، برئاسة الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الحزب، انعقادها لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالداخل.

حشود المصريين في الانتخابات الرئاسية

وقال رئيس الغرفة إن حشود المصريين باللجان على مدار يومين مشهد مشرف، مشيراً إلى أن أعضاء الحزب يتقدمون صفوف الناخبين في كافة اللجان الانتخابية.

وأوضح العطيفي أن الغرفة مستمرة في الانعقاد وتتواصل بشكل دائم مع المحافظات للاطمئنان على سير الانتخابات.

وأضاف العطيفي في بيان له أن الحزب لديه مندوبين بكافة اللجان الانتخابية، مؤكدا أن ما تشهده مصر من انتخابات تعددية تدعو الجميع للمشاركة والإدلاء بأصواتهم كحق كفله الدستور لهم.

واختتم العطيفي حديثه بدعوة جميع المصريين بالمشاركة للتصويت والتعبير عن رأيهم من خلال صناديق الانتخابات.