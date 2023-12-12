مشاركات واسعة لمنسوبي كليات جامعة الأزهر بالقاهرة في الانتخابات الرئاسية

حرص منسوبو جامعة الأزهر من القيادات، بداية من فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، إضافة إلى نواب رئيس الجامعة كل في موقعه، على المشاركة الإيجابية في رسم مستقبل الوطن، عن طريق الإقبال الكبير على المشاركة في الانتخابات الرئاسية للعام 2024 في القاهرة.

وفي هذا المسار، كانت كليات جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين وبنات» بكل مستوياتها عمداء ووكلاء، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والموظفين، والطلاب، والطالبات، في طليعة الصفوف أمام لجان الانتخابات الرئاسية وسط إقبال منقطع النظير، وإشادة كبيرة بفريق «طلاب من أجل مصر بجامعة الأزهر»، رافعين علم الوطن، وواضعين نصب أعينهم العبور إلى مستقبل أفضل بإذن الله تعالى.