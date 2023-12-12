مسيرة لـ30 ألف طالب وموظف بجامعة طنطا للحث على المشاركة في الانتخابات

واصلت جامعة طنطا في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، مسيراتها الحاشدة للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث أطلقت الجامعة مسيرة بمشاركة ما يزيد عن 30 ألفا من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس يتقدمهم الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، للحث على المشاركة في الانتخابات.

نموذج وطني

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن الطلاب شاركوا بقوة وقدموا نموذجا للوعي والاصطفاف حول الوطن، موضحا أن ما حدث على مدار 3 أيام من مشاركة واسعة للطلاب في العملية الانتخابية هو تتويج لجهود الدولة المصرية في بناء شخصية المواطن المصري ودعم وتشجيع الشباب وطلاب الجامعات بكافة فئاتهم.

وأضاف رئيس جامعة طنطا أن مصر اليوم تجني ثمار ما زرعته بالاستثمار في شبابها باعتبارهم القوى الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية، مشيدا بالإقبال الكثيف الذي شهدته المقار الانتخابية من مشاركات شبابية بشكل فاق كل التوقعات، مشيرا إلى أن مشاركة طلاب الجامعة في الفترة الماضية في الأنشطة والزيارات التوعوية ساهم في بناء وعيهم الوطني والذي انعكس على إقبالهم الكبير على المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية.

الجمهورية الجديدة

وأكد الدكتور محمود ذكي أن طلاب جامعة طنطا كان إقبالهم الكبير على المشاركة في مسيرات الجامعة مشرفا، فهم شباب الجمهورية الجديدة وكانوا على قدر المسؤولية الوطنية في دعم الوطن.