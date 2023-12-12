عضو بمجلس الشيوخ: المصريون حريصون على كتابة التاريخ من خلال الانتخابات الرئاسية

أدلى المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الرئاسي الأرفع والأهم في النظام السياسي المصري، وما يمثله من واجب وطني في ظل الظروف الإقليمية المحيطة.

الشعب دائما ما يكتب التاريخ

وأوضح «العسال»، أن الشعب المصري العظيم دائمًا يكتب تاريخًا في الممارسة الديمقراطية، واليوم يؤكد على ذلك باصطفاف الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، في ذلك الاستحقاق الدستوري، في مشهد حضاري، يُسجل حكاية شعب اختار الوطن، وعبوره بسلام، في هذه المرحلة الدقيقة من عمره.

حشد يدعو إلى الفخر

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن طوابير المصريين أمام مراكز الاقتراع والتي ضمت مختلف الفئات العمرية ومشاركة كبيرة للشباب والمرأة، تدعو للفخر والاعتزاز، وتؤكد أننا أمام صورة مشرفة يسطر فيها المصريون ملحمة وطنية متكاملة تعبر عن وحدة الصف المصري وتأكيد الإرادة الحرة في اختيار رئيس مصر القادم والرغبة في المشاركة بفاعلية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.

ودعا «العسال»، المصريين لاستمرار الاحتشاد أمام لجان الاقتراع في اليوم الأخير للتصويت للتعبير عن رغبته الشعبية في تفويض القيادة السياسية من أجل الحفاظ على سيادة الوطن ومقدراته، وإرادته في اختيار قائده الأحق لتولي المسؤولية في تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، بما لديه من رؤية حكيمة يستطيع خلالها التصدي لما يحاك بمصر من مؤامرات.