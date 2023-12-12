رئيس «المستقلين»: خروج الأسر المصرية بكثافة للمشاركة في اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إنَّ المشهد الانتخابي اليوم، يعد مكملاً للخروج الكبير والكثيف الذي حدث على مدار اليومين الماضيين للانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أنَّ هذا الإقبال كان متوقعا، بسبب نسب المشاركة المعلن عنها من الهيئة الوطنية للانتخابات، التي وصلت إلى 45% من المسجلين بقواعد البيانات حتى مساء أمس.

وأضاف «عناني»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ نسبة المشاركة الأكبر في تاريخ الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار العقود الماضية لهذه الانتخابات، لافتا إلى الخروج الكثيف للشباب والمرأة الذي كان ملحوظاً على مدار أول يومين للانتخابات، لكن اليوم غلب على المشهد خروج الأسر المصرية كاملة إلى مقار الانتخابات.

وتابع رئيس حزب المستقلين الجدد: «المشاركة المباشرة لـ المرأة المصرية عبر التصويت، وغير المباشرة عبر دعم أسرتها، في خروجها كاملة للمشاركة والاحتفال في مظاهرة لحب الوطن، والشعب المصري حريص على وطنه والحفاظ عليه ضد ما يحاك من مؤامرات».