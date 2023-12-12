أستاذ قانون دستوري: المصريون أظهروا تلاحما مع الدولة بمشاركتهم بكثافة في الانتخابات

قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن الدولة المصرية وضعت المواطنين على أجندتها الوطنية، وهو ما انعكس على الصورة الإيجابية التي ظهرت خلال التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024، إذ حرص المواطنون على المشاركة بفاعلية، كما حرصوا على تواجدهم بكثافة أمام اللجان الانتخابية.

وأضاف «المغازي» في مداخلة هاتفية على شاشة القناة الأولى المصرية، أن الشعب المصري على وعي كبير بالأمن القومي المصري، وهو ما دفعه للتلاحم مع القيادة السياسية والقوى الوطنية، فيما يتعلق بقضية غزة، وما يحدث على الأراضي الفلسطينية والأمن القومي المصري في سيناء.

وأردف، أن الوعي الجمعي المصري شهد تغيرات كبيرة خلال الآونة الأخيرة، حيث أصبح يدرك جيدا أهمية تواجده واهتمام القيادة السياسية به.