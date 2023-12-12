«ريتاج» و«غرام» طفلتان تشاركان والديهما التصويت في الانتخابات: «بنحب مصر»

«نزلنا مع ماما وبابا عشان ننتخب»، بكلمات عفوية بدأت الأختان ريتاج صاحبة الـ6 سنوات وغرام 3 سنوات، الحديث عن سبب مشاركتهما مع والديهما في الانتخابات الرئاسيه 2024.

في طابور السيدات وقفت الطفلتين ريتاج وغرام برفقة والدتهما جواهر ووالدهما «أشرف»، بعد أن قررا النزول مع والديهما لمقر اللجنة الانتخابية لتشهدا على العرس الانتخابي، وهما ترددان الأغاني الوطنية التي حفظوها.

الطفلتان: «هننتخب لما نكبر»

التقت «الوطن» مع الطفلتين وسألتهما عن سبب انتظارهما منذ الساعات الأولى من اليوم، وردت ريتاج قائلة: «نزلنا مع بابا وماما هما هنا عشان ينتخبوا عشان مصر، وأنا جيت معاهم عشان أشوفهم هيعملوا ايه عشان لما أكبر انتخب زيهم».

«ماما قالتلي كل شخص كبير ليه الحق أنه يقول رأيه، ولازم أتعلم أنتخب من وأنا صغيرة»، وبالحديث مع شقيقتها الصغرى صاحبة الـ3 سنوات، «غرام» قالت: «الانتخابات حاجة حلوة بابا وماما قالولنا كده، وأنا جيت انتخب معاهم».

«غرام»: «أنا بحب مصر»

وبكلمات عفوية، قالت «غرام» صاحبة الـ3 سنوات: «أول ما أكبر هاجي أنتخب عشان أشيل العلم وأغني زي انهارده، وننزل أنا وريتاج أختي عشان أنا بحب مصر».