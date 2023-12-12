رئيس حي مصر القديمة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى اللواء مهندس أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة بالقاهرة، بصوته في الانتخابات الرئاسية، وجاء ذلك خلال جولته الميدانية، التي تفقد خلالها عددا من اللجان بالحي، لمتابعة سير العملية الانتخابية، والتأكد من فعالية الإجراءات المنفذة لتوفير كل سبل الراحة والمناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم.

واجب وطني

وأكد رئيس حي مصر القديمة، عقب إدلائه بصوته، على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني وحق دستوري على المواطنين كافة، ممن يحق لهم الانتخاب، خاصة في ظل الظروف الحالية والتحديات الداخلية والخارجية.

الوطنية للانتخابات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا يضم عدد 11 ألفا و631 لجنة اقتراع.