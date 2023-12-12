مدرب منتخب مصر لقصار القامة: الانتخابات الرئاسية فرصتنا لرد جميل الدولة

قال أحمد عبد الرازق أحمد، مدرب منتخب مصر لقصار القامة، إن ذوي الهمم يشعرون بالتطور بمساحة الثقة والتمكين التي حصلوا عليها في الآونة الأخيرة.

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»: «إحنا لمسين جدا التطور اللي طرأ على ملف ذوي الهمم في مصر وشكل حياتنا اتغير».

وأوضح عبد الرازق، أن الشباب والرياضة على وجه التحديد كانت داعمة لقصار القامة، ودوما كانت حريصة على إبراز أهمية دورهم في المجتمع والتأكيد على ذلك في كافة المحافل، وأشار أيضا إلى أن الفريق شارك في العديد من البطولات الدولية بدعم غير منقطع من قبل الوزارة.

جهد الدولة المصرية لدعم ذوي الهمم

وقال إنه يرى الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية من أجل دعم ذوي الهمم في شتى الجوانب وأبرزها الجانب التشريعي الذي عمل على حمايتهم من المخاطر المختلفة التي من الممكن يتعرض ذوي الهمم، فضلا عن أنه يضمن لهم حقوقهم في المجتمع، والمنظر الانتخابي الذي تشهده الدولة المصرية في الوقت الحالي تتويج لجهود الدولة المبذولة في هذا الملف منذ ما يقرب من 10 سنوات.

وتابع: «مشاركتنا جميعا كذوي إعاقة بمختلف إعاقتنا في الانتخابات الرئاسية 2024، عبارة عن رد جميل للدولة المصرية، اللي سندتنا وفضلت معانا لحد ما حالنا اتحسن، بالتالي إحنا كمان لازم نقف بجانبها دلوقتي، جه دور رد الجميل ومصر محتاجة لنا».

وأضاف: «مافيش أي صعوبة قابلتني وأنا بدلي بصوتي في الانتخابات الرئاسية، والجميع متعاون، ومجرد ما يظهر أحد من ذوي الإعاقة في اللجان يلاقي أيادي العون كلها اتمدت له من غير حتى ما نطلب».