وكيل «تعليم الشيوخ»: المصريون قدموا ملحمة وطنية في الانتخابات الرئاسية

قال النائب أحمد البدري وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن حالة الزخم التى تشهدها الانتخابات الرئاسية 2024، دليل قاطع على حالة الوعي التى تولدت لدى الشعب المصري في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية والعالم بأثره.

أشار «البدري» لـ«الوطن»، إلى أن المشاركة السياسية للناخبين في الانتخابات الرئاسية منذ اليوم الأول، رد حاسم على كل المشككين في نزاهة العملية الانتخابية، مضيفا أن المشهد الأهم في هذه الانتخابات هو اصطفاف كبار السن في جميع المحافظات للمشاركة في العملية الانتخابية، بجانب المشاركة القوية للمرأة والشباب، في ملحمة وطنية.