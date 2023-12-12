رئيس جامعة سوهاج: توافد الطلاب بشكل مكثف على لجان الانتخابات

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن لجان مدينة سوهاج الجديدة شهدت كثافة تصويتية وبشكل إيجابي نتيجة استمرار توافد طلاب الجامعة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وأداء الواجب الوطني وحقهم الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس الجمهورية.

النعماني يرافق الطلاب للجان الانتخابية

ورافق الدكتور حسان النعماني، طلاب الجامعة إلى مقر لجانهم الانتخابية بمدينة سوهاج الجديدة، بمشاركة الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة، والمهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة.

النعماني يثمن مشاركة الطلاب بالانتخابات الرئاسية

وثمن النعماني الإقبال الكبير من قِبل طلاب الجامعة الذين أبدوا استعدادًا حقيقيًا للمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية خلال الثلاثة أيام المخصصة للتصويت، ومشاركتهم الإيجابية المتميزة، والتي تجسد رغبتهم في الإسهام في تحديد مستقبل البلاد وصُنع القرار السياسي.