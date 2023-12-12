مساعد رئيس «المستقلين الجدد»: فخورون بما نشهده أمام اللجان الانتخابية

أدلت الدكتورة رحمة هشام، مساعد رئيس حزب المستقلين الجدد للكيانات الشبابية، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 خلال اليوم الثالث لها.

الانتخابات الرئاسية 2024

وصرحت مساعد رئيس الحزب بأن الحزب على مدار الأيام الماضية، ومن خلال حملة «مشارك» التي أطلقها الحزب كان هناك عمل على مدار الساعة لحث الشباب على النزول للتصويت، قائلة: «إننا فخورون بما نشهده الآن أمام كل اللجان الانتخابية».

وتابعت: «ما نشاهده الآن تتويج للحراك السياسي الذي تم على مدار العام الماضي وأن أهم حافز لخروج واستجابة الشباب هو ما تم تحقيقه من إنجازات نحو تمكين الشباب والمرأة».