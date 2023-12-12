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انتخابات المصريين بالداخل

مساعد رئيس «المستقلين الجدد»: فخورون بما نشهده أمام اللجان الانتخابية

كتب:

محمد أباظة
05:57 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
مساعد رئيس حزب المستقلين الجدد

مساعد رئيس حزب المستقلين الجدد

أدلت الدكتورة رحمة هشام، مساعد رئيس حزب المستقلين الجدد للكيانات الشبابية، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 خلال اليوم الثالث لها.

الانتخابات الرئاسية 2024

وصرحت مساعد رئيس الحزب بأن الحزب على مدار الأيام الماضية، ومن خلال حملة «مشارك» التي أطلقها الحزب كان هناك عمل على مدار الساعة لحث الشباب على النزول للتصويت، قائلة: «إننا فخورون بما نشهده الآن أمام كل اللجان الانتخابية».

وتابعت: «ما نشاهده الآن تتويج للحراك السياسي الذي تم على مدار العام الماضي وأن أهم حافز لخروج واستجابة الشباب هو ما تم تحقيقه من إنجازات نحو تمكين الشباب والمرأة».

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.