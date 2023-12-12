محافظ الشرقية يتفقد لجان الانتخابات بمركزي ههيا وأبو كبير

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مقر اللجنة العامة للانتخابات بمركز ومدينة ههيا، المسؤولة عن متابعة عملية التصويت باللجان الفرعية، للتأكد من عدم وجود شكاوى أو معوقات لسير العملية الانتخابية.

متابعة سير انتظام عملية التصويت

وانتقل محافظ الشرقية لمدرسة ههيا الثانوية العسكرية والتي تضم لجنة انتخابات فرعية، لمتابعة سير انتظام عملية التصويت بها وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وأشاد المحافظ بإقبال المواطنين على اللجنة، والمشاركة في الانتخابات، قائلا: «يتعين على كل مواطن له حق التصويت أن ينزل ويشارك في الانتخابات للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية واستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد».

المحافظ يجري حوارا مع الناخبين

وأجرى المحافظ حوارا مع الناخبين أمام اللجنة الانتخابية والتقط الصور التذكارية مع كبار السن وذوي الهمم، الذين حرصوا على التوجه لصناديق الاقتراع والمشاركة في هذا العرس الديموقراطي إيمانا منهم بدورهم الفعّال في بناء وتنمية مصر.

وانتقل محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام عملية التصويت بمدرسة صلاح سالم رقم 1 الابتدائية بمدينة منيا القمح والتي تضم لجنه انتخابات فرعية، مشيداً بإقبال المواطنين وسط أجواء من الديمقراطية والشفافية على اللجنة والمشاركة في الانتخابات، مشيداً بالتواجد الأمني أمام اللجان من قِبل قوات الأمن المكلفة بتأمين المقار من الخارج، مؤكداً أن الانتخابات تسير بشكل جيد ومنتظم، متوقعًا أن تتصدر الشرقية المشهد بالحصول على أعلى نسبة تصويت على مستوى الجمهورية.

كما توجه محافظ الشرقية لمركز ومدينة أبو كبير لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية بلجان التصويت بمدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية والتي تضم لجنة فرعية، موجهًا بضرورة تيسير الأمور على الناخبين بتوفير مقاعد ومظلات أمام اللجان، وتوفير مياه الشرب ووسائل التهوية بالإضافة إلى تزويد اللجان بكراسي متحركة لتمكين كبار السن وذوي الإعاقة الحركية من المشاركة والدخول للمقار ولجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية يبلغ 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة أمام 980 مركزا انتخابيا يضم 1016 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.