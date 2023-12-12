محافظ الفيوم: إقبال المواطنين على انتخابات الرئاسة لم نره من قبل

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن هناك متابعة دقيقة لكل لجنة انتخابية على مدار الأيام الثلاثة لعملية الاقتراع، من خلال البث الحي والمباشر داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأشار محافظ الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك ترابط وتشبيك من خلال كل أجهزة المحافظة لمتابعة انتظام وسير العملية الانتخابية.

رصد مخالفات بناء خلال الانتخابات

وأكد محافظ الفيوم، عدم رصد أي مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية خلال أيام الاقتراع الثلاثة، موضحًا رصد عدة مخالفات خاصة بالتعدي بالبناء على الأراضي الزراعية استغلالًا للانتخابات، واعتقاد المواطنين انشغال الأجهزة التنفيذية بها.

التصرف الفوري مع المخالفات

وأكد «الأنصاري»، على إنه تم التصرف مع كافة مخالفات البناء بصورة فورية، وبشكل حاسم وقوي.

وذكر محافظ الفيوم إن الكثير من المواطنين يعتقدون إن الأجهزة التنفيذية ستنسى باقي الملفات بسبب الانتخابات الرئاسية، ولكنهم على أشد المتابعة لكافة الأجهزة، والمخالفات، والقطاعات، وبالتالي يتم التصدي بصورة فورية لأي مخالفة تحدث، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية والدولة المصرية تحرص كل الحرص على الأراضي الزراعية، ولن تسمح بتقليصها أو التعدي عليها بأي شكل.

إقبال لم نشهده من قبل

وأشار محافظ الفيوم إلى أن هناك تواجد إيجابي جدًا من المواطنين في كافة اللجان المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، والإقبال على التصويت في الإنتخابات الرئاسية تاريخي، لم يشهده على المستوى الشخصي منذ سنوات طويلة، موضحًا إن الإنتخابات تتم في جو احتفالي وإيجابي وأكد أن هذه المشاركة بهذه الأعداد تؤكد حرص الشعب المصري على اختيار وتقرير مصيره ودعم بلده والحفاظ على مقدراته في أصعب الظروف التي يمر بها العالم أجمع.