رئيس لجنة إيتاي البارود العامة: الإقبال على التصويت مستمر في كل المقرات

قال المستشار خالد قطب، رئيس اللجنة العامة بمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، إنَّ هناك 16 لجنة فرعية تابعة للجنة العامة، والعملية الانتخابية تسير بشكل جيد، ولا تواجههم أي مشكلات، ونستعد لاستقبال المشرفين على اللجان الفرعية مع كل أعضاء اللجنة العامة.

أضاف «قطب»، في مداخلة له عبر «فيديو كونفرانس»، بالمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات عن التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية بالداخل، أنَّ الإقبال ومشاركة المواطنين بالإدلاء بأصواتهم مستمرة حتى الآن في اللجان التابعة لهم.