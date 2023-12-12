برلماني: المصريون ضربوا أروع الأمثلة على وعيهم السياسي بالمشاركة في الانتخابات

أشاد النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب، باستمرار المصريين في التوافد على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية في اليوم الأخير، حتى الساعات الأخيرة من التصويت، مؤكدا أن الشعب المصري بعث رسالة للجميع، أنه يقف خلف دولته، ضاربًا أروع الأمثلة على وعيه السياسي.

تواجد الشباب يعكس ثمار التمكين السياسي

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تواجد الشباب بكثرة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، يعكس بشكل كبير ما جنته الدولة من ثمار التمكين السياسي والاجتماعي للشباب، ومشاركتهم في الحياة السياسية، كما يعكس وعيهم بالدور الكبير الذي يقومون به في هذه الفترة التي تمر بها البلاد.

وأشاد «علي»، بتغطية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للانتخابات الرئاسية، وعرض متابعة حملات المرشحين الأربعة للانتخابات الرئاسية، واللجان الانتخابية، والوقوف على مسافة واحدة بين كل مرشح، كما أشاد بالتزامها أيضًا بضوابط التغطية التي تدرس.