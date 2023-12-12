رئيس حزب الاتحاد: الإقبال على صناديق الاقتراع باليوم الثالث الأكبر منذ بداية الانتخابات

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إنّ إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع، اليوم أكبر من اليومين الأول والثاني مثلما كان متوقعا.

الشباب شاركوا في الانتخابات بشكل كبير

وأضاف «صقر»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «البعض انتظر اليوم الأخير حتى تكون اللجان أقل ازدحاما، لكن هذا لم يحدث والإقبال كثيف على اللجان والحشد كبير، وبالتالي، فإن المشاركة كبيرة جدا».

وتابع، أن الشباب شاركوا في الانتخابات بشكل كبير جدا، حيث ازدادت الأعداد، كما شاركت المرأة منذ اليوم الأول، فهي حجر أساس في العملية الانتخابية وكل شيء في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التوافد يعبر عن وعي سياسي ووعي وطني.

الوعي اتسم بالقوة

وذكر، أن الشعب المصري مرّ بأحداث كبيرة ورأى محاولات أهل الشر للنيل من الوطن، لكنه خرج في ثورة 30 يونيو، ورفض كل ذلك، وخاض الاستحقاقات الدستورية، أي أن وعي الشباب المصري ازداد خلال السنوات الماضية، كما أن هذا الوعي اتسم بالقوة بسبب الأزمات والظروف الاستثنائية التي مر بها الوعي الإقليمي.