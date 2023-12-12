برلماني: المصريون أبهروا العالم بمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية بتوقيت دقيق

تقدم النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، بالشكر إلى المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية على مشاركتهم بكثافة في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنهم أبهروا العالم كله بمشاركتهم الكبيرة هذه في الانتخابات، مؤكداً أن هذه الانتخابات تأتي في توقيت في غاية الأهمية، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وقال «الكومي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الشعب المصر العظيم أكد مجدداً وقوفه صفاً واحداً مؤيداً ومسانداً للدولة المصرية من خلال خروجه ووقوفه في طوابير طويلة أمام لجان الانتخابات الرئاسية للإدلاء بصوته فيها، مؤكدا أن التاريخ والواقع يؤكدان دائماً أن المصريين لم يترددوا لحظة في تحمل المسؤولية الكاملة لتأييد ودعم مصر بجميع مؤسساتها وإنقاذها من براثن الإرهاب والإرهابيين ومحاولات قوى الشر والظلام والإرهاب لتحويل سيناء لإمارة داعشية وإرهابية، مؤكداً أن الشعب المصري دائماً يدعم ويساند الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وقواتها المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية في الحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية حدودها.

وأضاف الكومي، أن من أسباب نجاح سير العملية الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية، في اليوم الأول والثاني والثالث، وعدم رصد أي مخالفات أو تجاوزات، هي الجهود الحثيثة التي قدمتها ووفرتها الدولة المصرية وإدارتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بكل نزاهة وشفافية لتسهيل عمليات الاقتراع أمام الناخبين، موجها الشكر والتقدير لقضاة مصر العظماء على دورهم الوطني والتاريخي، والشكر لكل الشعب المصري على المشاركة.