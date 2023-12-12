وكيل «صحة الشيوخ»: حرب غزة كانت جرس إنذار لالتفاف المصريين حول الوطن

قال النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مشهد تدفق ملايين المصريين في كل المحافظات طوال أيام الانتخابات الرئاسية 2024، يؤكد وعي المصريين باللحظة الفارقة التي يمر بها الوطن، لافتا أن حرب غزة كانت جرس إنذار بأن وحدة الوطن هي الطريقة الوحيدة للإبقاء عليه قويا متماسكا، فالمنطقة تضربها الفوضى.

وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن ما تحقق في مصر من إنجازات ضخمة طوال السنوات الماضية كان ولا يزال حافزا أن الحكم الرشيد قادر انتشال البلد من أزمتها، وبقاء الأمن ودوام الاستقرار والتنمية الشاملة للجميع.

وأشاد الدكتور حسين خضير، بخروج الجميع للتصويت في الانتخابات والشباب والشيوخ والمرأة التي كان لها ولا يزال دور فاعل في إنجاح مختلف الاستحقاقات الدستورية والوطنية.