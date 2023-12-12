«الإصلاح والنهضة»: «المتحدة» قدمت نموذجا إعلاميا مشرفا في تغطية الانتخابات

أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بالأداء الإعلامي، الذي قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ بداية العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024، واصفًا ما حدث بـ«النموذج الإعلامي المشرف» في الشفافية والمساواة بين المشرحين الأربعة في التغطية الإعلامية طوال فترة الحملة.

وأضاف عبدالعزيز في تصريح لـ«الوطن»، أن أداء المتحدة للإعلام تميز بالحيادية منذ البداية، حين أعلنت في وقت سابق قبل بداية الحملة الانتخابية في بيان لها أنها ستكون على مسافة متساوية من كل المرشحين، مؤكدًا أن ذلك البيان لم يكن شكليًا، وإنما كان بيانا استطاعت المتحدة للإعلام ترجمته طوال الأسابيع الماضية سواء خلال الحملة الانتخابية أو حتى في أيام التصويت المختلفة في الداخل والخارج.

وأكد هشام بأن انتخابات 2024 لم تكن لتظهر بهذا المستوى المشرف سوى بتضافر العديد من الجهود الرسمية والشعبية والمجتمعية والإعلامية أيضًا، والتي كان للمتحدة للإعلام دور هام في صياغة نهج إعلامي احترافي يؤسس لقيم احترام الحياة الشخصية للمرشحين والسعي لإبراز التنافسية الشريفة بين كل المرشحين وحملاتهم المختلفة.

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بأن الدور الذي لعبته المتحدة للإعلام أعاد رسم صورة ذهنية مشرقة للإعلام الذي كان يعاني في سنوات سابقة إما من الاستقطاب الحاد أو الانفصال في أحيانٍ أخرى عن المواطن، ولكن ما قامت به المتحدة سواء في انتخابات الرئاسية 2024 أو في غيرها من الأحداث الأخيرة يمكننا وصفه بإعلام الجمهورية الجديدة الذي يتصف بالمهنية والموضوعية في آن واحد، داعيًا كل الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية أن تحذو حذو المتحدة للإعلام.