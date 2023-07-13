عمرو الفقي: دور الإعلام مساندة الاقتصاد.. ومفاجآت تخص العاصمة الإدارية قريبا

أكد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنّ دور الإعلام مساندة الاقتصاد الوطني والأفكار الجيدة، مشيرًا إلى أنّهم كانوا يتساءلون عن سبب عدم وجود مدينة في الساحل الشمالي تعمل 12 شهرًا في العام، مشددًا على أنّه يجب إحياء المكان.

وأوضح الفقي، خلال لقاء خاص مع برنامج «مانشيت» الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، عبر فضائية «cbc» في مدينة العلمين الجديدة، أنّ هناك قريبًا مفاجآت تخص العاصمة الإدارية بالتعاون مع وزارة السياحة.

تقديم مشاريع كبيرة لخدمة الوطن واظهار المظهر الجمالي

وأشار الفقي إلى وجود 40 شركة تعمل تحت مظلة الشركة المتحدة في مجالات الإعلام والإنتاج الفني والإعلان وتنظيم الحفلات، موضحًا أنّهم كانوا يحاولون عمل تكاملٍ بين هذه الشركات، وتقديم مشروعات كبيرة لخدمة الوطن وإبراز المظهر الجمالي.

وأكد أنّ هذه المدينة أُنشئت في زمنٍ قياسي لا يمكن أن تقام فيه مدينة بهذا الحجم، متذكرًا الإسكندرية حينما كانت عاصمة البحر المتوسط وتتلقى سياح من مختلف أنحاء العالم، لكنها تعاني الآن من الزحام وعدم التخطيط، مشيدًا بجودة تخطيط العلمين الجديدة والتي جذبت أعداد كبيرة من السياح.