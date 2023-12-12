فرقة مزمار صعيدي تقدم عروضا للناخبين في الشروق: «عايزين نفرح الناس»

ممسكّا بعصاه في يده، مؤديا لرقصات صعيدية أمام المقر الانتخابي في مدينة الشروق، على أنغام المزمار التي أصدرتها فرقته «المزمار الصعيدي» التي تواجدت أمام المقر، وسط فرحة كبير من كافة الموجودين الذين صارعوا في مشاركته، وبعد الانتهاء، أحضر عددا من أعلام مصر، وبدأ في توزيعها على الأطفال التي التفت حوله فرحيين ومهليين.

خلف الله: بنحب بلدنا وعايزين نفرح الناس اللي جت عشانها

قال سيف خلف الله لـ«الوطن»، إن الانتخابات الرئاسية 2024 مناسبة قومية هامة جدا لا يمكن تفويتها، فاختيار رئيس الجمهورية، من أهم الخطوات التي تمر في عمر أي وطن،.

وتابع «خلف الله»: «أنا والفرقة بتاعتي جينا قدام اللجنة انهاردة عشان إحنا بنحب بلدنا مصر، والناس اللي واقفة قدام اللجنة دي كلها جايا في حب مصر، فقررنا اننا نفرحهم ونعملهم حاجة حلوة تخليهم مبسوطين، وتهون عليهم شوية ساعات الانتظار في الطوابير الطويلة».

ابن المنيا: مش عايز الأطفال تحس بزهق وهي بتقوم بواجب وطني

أوضح خلف الله، أنه كان من أول المقبليين على المقر الانتخابي من أجل الإدلاء بصوته، حيث تواجد أمام لجنته بمدينة الشروق في الساعات الأولى من اليوم الأول للتصويت، وجاء هذا الحرص من اقتناعه التام بأن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية هي واجب وطني، يضمن الحفاظ على أمن وسلامة البلاد، قائلا: «مصر دي بلدنا اللي إحنا عايشيين فيها آمنيين، وعايزين نفضل آمنيين والإدلاء بصوتنا في الانتخابات هو أضمن الوسائل اللي هنقدر من خلالها نحافظ على أمن بلادنا واستقرارها بالتالي أمنا».

أما عن توزيع أعلام مصر على الأطفال المتواجدين أمام المقر الانتخابي، قال ابن محافظة المنيا، المقيم في مدينة الشروق، أنه كان يرغب في إسعاد الأطفال المتواجدة أمام اللجان، ووجود فرقة المزمار - الذي هو أحد أفرادها - ساهم في إسعادهم، وقرر أن يستكمل إسعادهم من خلال توزيع الأعلام عليهم.

كما أراد ابن محافظة المنيا، أن يُشعر الأطفال أن القيام بواجب وطني هو أمر ممتع، موضحا: «وقوف الأطفال في طوابير طويلة ممكن يزهقهم ويتعبهم ومايحبوش التجربة، وأنا حبيت أثبتلهم إن القيام بواجب وطني زي الانتخابات، شيء ممتع من خلال فقرة المزمار والرقص والاحتفال، وتوزيع أعلام مصر عليهم».