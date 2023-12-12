أمين جامعة الدول العربية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة رشيد الابتدائية في مصر الجديدة.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن مشاركته في الانتخابات الرئاسية أمر طبيعي كأي مواطن مصري عليه واجب أخلاقي دستوري، أن يشارك في الانتخابات الرئاسية المصرية، والتوافد على الانتخابات الرئاسية تعد رسالة إلى المجتمع الدولي وأنه يصمم على الاستقرار والتقدم والتنمية في في ظل هيمنة المأساة الإنسانية التي ليس لها سابق في فلسطين أو في كل الجوار.

ويتوافد المواطنون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 لثالث يوم على التوالي وهو اليوم الأخير، وتوافد عدد كبير من المصريين لاستكمال ما بدأوه في اليومين الماضيين، وحرصوا على التواجد في الساعة الأولى على فتح باب اللجان بمنطقة مصر الجديدة.

وتوافد العديد من المصريين خلال أول يومين في الانتخابات الرئاسية 2024، وشهدت إقبالًا كثيفًا حتى موعد الإغلاق في التاسعة مساءً، ووصلت نسبة الإقبال إلى 45%.