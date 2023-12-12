رئيس بعثة جامعة الدول العربية يشيد بسير الانتخابات الرئاسية 2024

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية والوفد المرافق له، لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

إقبال كثيف على المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم

ورحب اللواء محمد الشريف بوفد جامعة الدول العربية على أرض الإسكندرية، مشيدًا بما حققه أبناء مدينة الإسكندرية من إقبال كثيف على المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم منذ اليوم الأول من الاستحقاق الرئاسي وحتى الآن، وذلك بشكل حضاري وواع يمثل ملحمة وطنية.

وقدم المحافظ شرحًا حول آلية العمل بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية خلال أيام الانتخابات الرئاسية، وجميع الإجراءات والتسهيلات التي قدمتها جميع الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية للتسهيل على المواطنين الإدلاء بأصواتهم.

وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع سير عمل الانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة، بالإضافة إلى تخصيص أرقام لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين طوال أيام الانتخابات على المستوى المحافظة.

رئيس البعثة العربية: نفتخر بالشعب المصري الذي يؤدي واجبه الوطني

من جانبه، أعرب السفير خليل إبراهيم الذوادي عن فخره بالشعب المصري الذي يؤدي واجبه الوطني والقومي، قائلا «نحن ننتخب مع مصر»، مؤكدًا أن ما تحققه مصر يستحق الفخر فهي قلب العروبة النابض، ومشيدًا بمدى الوعي والحرص من جميع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات.

إشادة بالجهود المبذولة في الانتخابات

كما ثمن السفير جميع الجهود المبذولة من كافة الجهات والأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من تنظيم على أعلى مستوى على مستوى المحافظة، وتقديم جميع تسهيلات وتيسيرات على المواطنين في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.