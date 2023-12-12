الشوباشي: الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية وبداية مرحلة أشد ثراءً بالإنجازات

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنها ذهبت للتصويت للانتخابات وسعدت كثيرا بالمشهد الانتخابي ونسب الإقبال الكبيرة التي شهدتها، خصوصا من الشباب، فهذا الإقبال الكبير على الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل يوجه رسالة ضمنية للعالم برفضنا للتهجير القسري لأهالي غزة لسيناء، وليست القيادة فقط هي من ترفض ذلك وهو ما يمثل وعيا بالقضايا الاقليمية والدولية.

وأضافت خلال حديثها على شاشة «إكسترا نيوز» أن وسائل الإعلام ساهمت في تشكيل الوعي لدى المواطنين خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن الإعلام الدولي والمنظمات الدولية تراقب الانتخابات ولا توجد ملاحظة واحدة على العملية الانتخابية.

وأوضحت الكاتبة الصحفية، أن الناخبين تزاحموا على اللجان من الساعات الأولى لإبداء آرائهم، وهناك اقنناع كامل بأن الانتخابات الحالية تاريخية وبداية مرحلة أشد ثراءً بالإنجازات من المراحل السابقة.