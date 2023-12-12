حزب المؤتمر: كثافة الناخبين بلجان الانتخابات مشرف وتاريخي

وصف الدكتور مجدي مرشد، نائب حزب المؤتمر، إقبال الشعب المصري بكثافة على اللجان الانتخابية للإدلاء بصوته بالانتخابات الرئاسية بـ«المشرفة»، لافتا إلى أن المواطن المصري دائما ما يقف إلى جانب وطنه اعتراف منه بقيمة وطنه لديه.

وأضاف «مرشد» في مداخلة هاتفية على شاشة قناة «الحياة»، أن الشعب بكل طوائفه ومؤسسات وأحزاب وعامة الشعب قام بموقف رائع ويسجل له في التاريخ، مشيدا بدور وسائل الإعلام في نشر الوعي بين المواطنين بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأردف، أن الحراك الكبير الذي قام به الحوار الوطني نتج عنه مشاركة فعالة للأحزاب السياسية بالانتخابات الرئاسية.