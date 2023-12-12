وكيل «أفريقية النواب»: متابعة الإعلام الأجنبي للانتخابات الرئاسية أكبر ضمان لنزاهتها

اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، متابعة 186 مؤسسة من مختلف المؤسسات الإعلامية المصرية والأجنبية للانتخابات الرئاسية المصرية التي تختتم أعمالها اليوم الثلاثاء بمثابة أكبر ضمانة حقيقية لنزاهتها، موجها التحية للدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات على جهود الهيئة في تسهيل مهمة جميع المؤسسات الإعلامية ووكالات الأنباء العالمية في تغطية ومتابعة هذه الانتخابات التي تحظى بأكبر اهتمام على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والإقليمية والعالمية.

وأشاد «سليم» في بيان له، بالجهود الناجحة للهيئة العامة للاستعلامات لإتاحة الفرصة الكاملة لمتابعة الرأي العام المصري والعالمي لهذه الانتخابات على مدار الساعة وتحقيقا لمبدأ الشفافية خاصة أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت تسجيل 62 منظمة وجمعية من المجتمع المدني المصري يُمثلهم 22540 مُتابعًا مع 14 منظمة وجمعية أجنبية، يُمثلهم 220 مُتابعًا، و67 دبلوماسيًا مُتابعًا يُمثلون 24 سفارة أجنبية بمصر إضافة إلى قيد أي راغبين آخرين و77 وسيلة إعلامية مصرية من صحف ومجلات وتليفزيونات وإذاعات ومواقع إلكترونية و109 من وسائل الإعلام الأجنبية من صحف ومجلات وتليفزيونات وإذاعات ومواقع إلكترونية من 33 دولة من مختلف قارات العالم، يُمثلهم 526 مُراسلًا صحفيًا، منهم 426 مقيمًا بمصر و100 زائرين لتغطية هذا الاستحقاق الانتخابي المهم بجانب 4 منظمات دولية مُتعددة الأطراف وهي جامعة الدول العربية، مفوضية الاتحاد الأفريقي لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

كما أشاد بجهود الهيئة العامة للاستعلامات بتسهيل وتمكين ممثلي الإعلام الأجنبي المُقيم والزائر لمتابعة الانتخابات في أيامها الثلاثة من خلال تشكيل الهيئة العامة الاستعلامات لغرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الاقتراع وتتولى الرد كل الاستفسارات والأسئلة من مُراسلي مختلف وسائل الإعلام الأجنبية بشأن سير العملية الانتخابية، للرد الفوري عليها عبر قنوات الاتصال المُتعددة التي أبلغتها الهيئة لكل المراسلين، وذلك بالتنسيق المُباشر والمتواصل مع غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد أن الإقبال الكبير من كل الأسر المصرية برجالها ونسائها وأطفالها بعث برسالة للعالم كله مفادها الحرص الكبير والحقيقي من المصريين على ممارسة حقوقهم الدستورية في المشاركة بهذا الاستحقاق المهم والأخطر في تاريخ مصر بسبب الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكداً أن المصريين سيقررون في هذه الانتخابات اختيار استكمال مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على حدود مصر وعدم التفريط في حبة رمل واحدة من أرض سيناء الطاهرة والمقدسة.

وشدد سليم على أن جميع من تابعوا هذه الانتخابات من مختلف وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية لم يرصدوا أي خروقات أو مخالفات، معتبرا ذلك الأمر بمثابة دليل واضح وقاطع على أنها تمت بكل نزاهة وشفافية.