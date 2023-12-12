عاصي الحلاني ينضم لقائمة المطربين بحفلات الكريسماس

يستعد المطرب اللبناني عاصي الحلانى، للمشاركة في حفلات الكريسماس لعام 2024، بعد إعلان انضمامه رسميًا لقائمة الفنانين المشاركين باحتفالات رأس السنة من مختلف دول العالم.

تفاصيل حفلتين في سوريا وأبوظبي

وروج «عاصي» لحفله في رأس السنة والمقرر انطلاقه في 31 من ديسمبر الجاري، في أبو ظبي، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلا: «ليلة رأس السنة مع حبايب قلبنا في أبو ظبي انتظرونا بليلة مليانة فرح»، بالإضافة لحفل آخر في سوريا يوم 25 من ديسمبر الجاري.

دعم القضية الفلسطينية

وقد حرص المطرب اللبناني عاصى الحلاني على دعم القضية الفلسطينية منذ اندلاع الحرب في غزة، إذ قدم أغنية «الوطن»، دعمًا لشعب غزة، منتصف الشهر الماضي، وهى من ألحانه وتوزيع طوني سابا، ومن أشعار عمر الفرا، بتوقيع المخرج عادل سرحان.