القائمة المبدئية لحفلات رأس السنة 2024.. بينهم تامر عاشور ونوال الزغبي

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء عام 2023، حيث اعتاد نجوم الفن الاحتفال به واستقباله بالعديد من الحفلات الفنية الصاخبة حول العالم احتفالا بالكريمساس، ولكن مع اقتراب قدوم عام 2024 وفي ظل الأحداث العالمية التي تشهدها المنطقة العربية من حالة الحرب في فلسطين، أصبح الحزن يخيم على العالم، ولم يعلن سوى عدد قليل من المطربين عن حفلاتهم، بينما أعلن البعض الآخر تأجيلها احترامًا لمشاعر الانسانية، وفي التقرير التالي يستعرض «الوطن»، القائمة المبدئية للحفلات.

أصالة وأحلام

تستعد المطربة أصالة لاحياء حفل رأس السنة مع المطربة أحلام في دبي، يوم 15 من ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن يقدما عددا كبيرا من أغانيهم المميزة لدى الجمهور، خاصة بعد طرح أغانيهم الجديدة، وطرحت تذاكر الحفل على 9 فئات مختلفة.

وتحتفل أحلام خلال الحفل بألبوماتها الغنائية على مدار مشوارها الفني؛ التي تجاوزت 14 ألبومًا، كما احتفلت أصالة بطرح ألبومها الجديد «لحقت نفسي»، وطرحت 6 أغنيات منه وهي «لما بنتجاهل، رجل مثالي، مارس ابريل، الأخبار الحلوة، مانجا، فوق»، وتعاونت خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين.

تامر عاشور

يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل جماهيري احتفالا برأس السنة، يوم 22 ديسمبر الجاري، وتم طرح تذاكر الحفل والتي جاءت الأولي منها بمبلغ 510 جنيهًا والفئة الثانية بمبلغ 360 جنيها، وأعلن عن التبرع بجزء من ايرادات الحفل لصالح الشعب الفلسطينى ومساندته من خلال جمعية الهلال الأحمر.

هاني شنودة

كما يحتفل الموسيقار هاني شنودة بتقديم حفل موسيقى كبير في أكتوبر يوم 22 ديسمبر الجاري احتفالا بأعياد الكريسماس، حيث يستعد لعدد من المفاجآت يعلنها خلال الحفل.

ويستعد «شنودة» لتقديم عدد كبير من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة، بينها «شمس الزناتي، ما تحسبوش يا بنات، المشبوه، الأفوكاتو، أنا بعشق البحر، سيرينادا للتشيللو، بونجور يا بحر، وغيرها»، وطرحت التذاكر من خلال 4 فئات «الأولى بمبلغ 2000 جنيه، والثانية 1700 جنيه، والثالثة 1300 جنيه، والرابعة 1000 جنيه».

نوال الزغبي

وتحيى المطربة نوال الزغبي حفل رأس السنة يوم 31 ديسمبر بألمانيا، من خلال حفل جماهيري كبير، وروجت للحفل من خلال تدوينة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «أكس»، قائلة: «لا أستطيع الانتظار للاحتفال بليلة رأس السنة 2023-2024 معكم في ألمانيا».

ومن المقرر أن تقدم نوال عددا كبيرا من أغانيها القديمة والجديدة؛ خاصة أغنية «فخامة معاليك»، والتي طرحتها مؤخرًا وتجاوزت 20 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

شيرين عبدالوهاب

وكان من المقرر أن تحيي المطربة شيرين عبدالوهاب حفل رأس السنة والاحتفال بأعياد الكريسماس في لبنان يوم 28 ديسمبر الجاري، ولكن أعلنت الجهة المنظمة للحفل تأجيلها نظرًا لتصاعد الأحداث الجارية في غزة ولبنان حتى تهدأ الأوضاع.