آخرهم حكيم.. مطربون طرحوا أغنيات دعما للقضية الفلسطينية

مع استمرار حالة الحرب في فلسطين، وتزايد حدتها يومًا تلو الآخر، يواصل المطربون دعمهم للقضية الفلسطينية والتنديد بالمجازر الوحشية ضد الفلسطينيين، وذلك من خلال طرح أغان جديدة فى الأيام القليلة الماضية والتي تعبر عن مشاعرهم بضرورة إنهاء تلك الأزمة، والتي يستعرضها «الوطن» فى التقرير التالي:

محمد الشرنوبي

قدم الفنان محمد الشرنوبى أغنية «حلمنا حقنا»، إهداءً لأطفال غزة، خلال مشاركة الأطفال في مبادرة تحت شعار «من طفل لطفل» لدعم أطفال غزة والتي نظمها المركز القومي للطفولة والأمومة، الأسبوع الماضي، من أجل تقديم الدعم المادى والمعنوي لهؤلاء الأطفال، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أدهم دهيمة، وتوزيع وميكس وماستر أحمد حسام والهامي دهيمة.وتقول كلماتها :« فى طفل كبر قبل أوانه لاقى نار ورصاص وحروب حواليه.. بدلوا رسوماته وألوانه ورماد الحرب مغطى عليه.. نفضة قلبه ورعشة جسمه رغم اللى بيحصل بكرة غزة هتفضل بيته .. جوانا أحلام العالم كله يعيش فى سلام».

حكيم

أعلن الملحن سامر أبو طالب، عن استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان فلسطين، من غناء المطرب حكيم، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلق قائلاً: لن ننسى قضيتنا .. انتظروا أغنية فلسطين".

كاريوكي

طرحت فرقة كاريوكى أغنية «تلك القضية» منذ أيام عبر موقع يوتيوب، دعمًا للقضية الفلسطينية، وهى من كلمات مصطفى إبراهيم، ترجمة ولاء كمال، ارت ورك محمد مصطفى.وتقول كلماتها :«ينقذ في سلاحف بحرية يقتل حيوانات بشرية تلك قضية وتلك قضية كيف تكون ملاكا أبيض؟ يبقى ضميرك نص ضمير تنصف حركات الحرية وتنسف حركات التحرير وتوزع عطفك وحنانك ع المقتول حسب الجنسية وتلك قضية وتلك قضية».