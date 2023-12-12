«صحة سوهاج»: مشاركة آلاف العاملين بالقطاع الطبي في الانتخابات نابعا من وطنيتهم

أكد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن مشاركة آلاف العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة في الانتخابات الرئاسية 2024، على مدار 3 أيام، نابع من وطنيتهم وحرصهم على استمرار الاستقرار ومسيرة التنمية والبناء ورؤية مصر 2030، حفاظا على المقدرات المكتسبة التي تحققت مؤخرا، ويشهد بها الجميع وخير شاهد على ذلك القطاع الصحي بالمحافظة والذي تم تطوير عشرات المنشآت الصحية.

جهود صحة سوهاج بالعملية الانتخابية

وثمن «هاشم»، المشاركة الإيجابية الفعالة والتي تخطت كل التقديرات، مؤكدا نشر عشرات الفرق الطبية وفرق التوعية والتثقيف الصحي بمحيط اللجان الانتخابية، وكذلك العيادات المتنقلة للتخصصات الطبية، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين المشاركين بالعملية الانتخابية لضمان سلامتهم.

طفرة بالمنظومة الصحية بسوهاج

وأضاف وكيل صحة سوهاج، أنه تم تقديم الخدمات الطبية وخدمات المبادرات في محيط اللجان الانتخابية على مدار أيام الاقتراع بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة بانتظام، خلال فترة الانتخابات.