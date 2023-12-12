رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

«الهباش»: نتنياهو لا يؤمن بالسلام وكشف عن حقيقة نواياه تجاه الشعب الفلسطيني

كتب:

منى صلاح
07:09 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
مستشار الرئيس الفلسطيني- محمود الهباش

مستشار الرئيس الفلسطيني- محمود الهباش

قال مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، إنَّه «آن الأوان لإنهاء الانقسام، وتوحيد الجبهة الداخلية، وتعزيز وحدتنا الوطنية لمواجهة العدوان الإسرائيلي»، وفقاً لنبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت القناة في نبأها العاجل، أنَّ مستشار الرئيس الفلسطيني، أكد أنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، «هو رأس اليمين المتطرف، الذي لا يرى حقوق الشعب الفلسطيني».

وأشار «الهباش»، في تصريحاته، أنَّ العالم كله يمكن أن يدفع ثمن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أنَّ «نتنياهو» لا يؤمن أصلا بالسلام، ويكشف عن حقيقة نواياه تجاه الشعب الفلسطيني.

اقرأ المزيد:

مستشار الرئيس الفلسطيني: واشنطن لا يمكن أن تكون وسيطا نزيها في أحداث غزة

مستشار الرئيس الفلسطيني: حقوق الإنسان منتهكة ومستباحة في بلدنا

مستشار الرئيس الفلسطيني: يجب وقف العدوان على غزة قبل أي مفاوضات

مستشار الرئيس الفلسطيني: نتعرض لحرب إبادة جماعية ولن نسمح بنكبة ثانية
بقلم منى صلاح