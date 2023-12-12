«الهباش»: نتنياهو لا يؤمن بالسلام وكشف عن حقيقة نواياه تجاه الشعب الفلسطيني

قال مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، إنَّه «آن الأوان لإنهاء الانقسام، وتوحيد الجبهة الداخلية، وتعزيز وحدتنا الوطنية لمواجهة العدوان الإسرائيلي»، وفقاً لنبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت القناة في نبأها العاجل، أنَّ مستشار الرئيس الفلسطيني، أكد أنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، «هو رأس اليمين المتطرف، الذي لا يرى حقوق الشعب الفلسطيني».

وأشار «الهباش»، في تصريحاته، أنَّ العالم كله يمكن أن يدفع ثمن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أنَّ «نتنياهو» لا يؤمن أصلا بالسلام، ويكشف عن حقيقة نواياه تجاه الشعب الفلسطيني.