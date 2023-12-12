أستاذ إعلام تشيد بـ«المتحدة»: وقفت على مسافة واحدة من مرشحي الرئاسة

أشادت الدكتورة ليلي عبد المجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، بالدور الإعلامي المشرف الذي قامت به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قبل وأثناء فترة الانتخابات من خلال توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية، وكذلك التغطية الإعلامية التي قامت بها منذ فتح لجان التصويت أبوابها أمام المواطنين.

توعية المواطنين بقواعد ومحظورات التصويت

وأضافت عبد المجيد في تصريح لـ"الوطن"، أن الشركة المتحدة حرصت من خلال الصحف والقنوات التليفزيونية التابعة لها على بث اعلانات الهيئة الوطنية للانتخابات التي تحث المصريين على المشاركة، وتعريفهم قواعد ومحظورات التصويت، وكذلك قامت بدور هام في تعريف المواطنين بالبرامج الانتخابية للمرشحين الأربعة من خلال استضافتهم في عدد من البرامج، بما يؤكد وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، حرصا على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

كما أكدت أن مشاركة المصريين في هذا الاستحقاق الديمقراطي فاق كل التوقعات، فمنذ الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع، وهم يصطفون في مشاهد حضارية مشرفة أمام اللجان حرصا منهم على المشاركة الإيجابية ورسم مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم.