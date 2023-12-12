النائبة سولاف درويش: انتخابات الرئاسة اصطفاف وطني أظهر عظمة الشعب المصري

أعربت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية للاتحاد العام لعمال مصر عن سعادتها الغامرة بالمشاركة الكبيرة من المصريين في الانتخابات الرئاسية التي تختتم أعمالها اليوم الثلاثاء، موجهة التحية لكل المصريين بصفة عامة وعمال مصر الشرفاء وسيدات مصر العظيمات والشباب المصري الواعد من الجنسين بصفة خاصة.

الشعب المصري حريص على دعم الدولة المصرية

وقالت «درويش» في بيان لها اليوم، إن هذا الاصطفاف الوطني من كل المصريين أظهر عظمة الشعب المصري وحرصه الكبير على دعم الدولة المصرية بجميع مؤسساتها للحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية جميع حدودها ومواجهة التحديات والمخاطر التي يواجهها الوطن داخليا وخارجيا، معتبرة هذه المشاركة الكبيرة وغير المسبوقة من كل المصريين في هذه الانتخابات بمثابة رسالة واضحة لكافة دول العالم وكل من يسعى لإحداث الفرقة بين المصريين، مؤكدا أن المصريين كانوا ولا يزالون وسيظلون على قلب رجل واحد مساندين وداعمين للدولة المصرية.

دوريش: المصريون قدموا صورة مشرفة وعظيمة

وأكدت أن المصريين قدموا صورة مشرفة وعظيمة في ممارسة الديمقراطية بصورة انبهر بها العالم كله، معربة عن ثقتها في أن نسبة مشاركة المصريين بهذه الانتخابات ستكون الأكبر في تاريخ مصر مقارنة بأي استحقاقات انتخابية سابقة.

ووجهت تحية قلبية للهيئة الوطنية للانتخابات ولجميع القضاء الشرفاء الذين أشرفوا على هذه الانتخابات بكل مهنية واحترافية، مؤكدة أن مصر أصبحت تمتلك أفضل نظام يتماشى مع أحدث النظم الانتخابية في العالم لإدارة أي انتخابات رئاسية أو برلمانية أو مجالس شعبية محلية أو استفتاء.