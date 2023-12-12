وكيل «صناعة الشيوخ» يشيد بدور «الوطنية للانتخابات» في التيسير على الناخبين

أدلى المهندس محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بصوته اليوم في الانتخابات الرئاسية.

ووجه التحية والتقدير في تصريحات له عقب إدلائه بصوته، للهيئة الوطنية للانتخابات وللقضاة الأجلاء، الذين قدموا كل التيسيرات للناخبين للإدلاء بأصواتهم فى هذه الانتخابات، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية في تأمين اللجان، ومساعدة كبار السن وذوي الهمم، للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وأعرب «المنزلاوي»، عن سعادته الغامرة بالمشاركة الكبيرة من الشعب المصري العظيم في هذه الانتخابات، مؤكدا أن نسبة المشاركة ستكون الأكبر في تاريخ مصر في هذه الانتخابات، مقارنة بجميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، خاصة أن نسبة مشاركة الناخبين خلال اليومين الماضيين، بلغت 45%.