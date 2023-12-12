رئيس لجنة انتخابية بالشرقية: إقبال كثيف من المواطنين على صناديق الاقتراع

أكد المستشار محمد عبد السميع رئيس اللجنة الانتخابية رقم 17 للمغتربين بمدرسة الزراعة بمدينة الزقازيق، انتظام عملية التصويت منذ فتح اللجنة الانتخابية أبوابها اليوم في تمام التاسعة صباحا.

إقبال كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم

وأشار إلى أن اللجنة الانتخابية شهدت إقبالا كبيرا وغير مسبوق من المواطنين للإدلاء بأصواتهم بشكل يعكس وعيهم الحقيقي بحجم التحديات التي تواجه البلاد والاصطفاف الوطني القوي مع مؤسسات الدولة لاستكمال مسيرة التنمية.

وأضاف: «أثبت المصريون مجدداً أنهم على قدر المسؤولية كما عهدناهم دوما في جميع الاستحقاقات الانتخابية بأداء واجبهم الوطني تجاه البلاد، يؤمنون بوطنهم إيمانا قويا، ويدعمونه في كل المواقف».

حرص الناخبين على الإدلاء بأصواتهم

ووصف المشاركة في الانتخابات بالعرس الديمقراطي، خاصة في ظل حرص الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع خلال اليوم الأول والثاني والثالث من العملية الانتخابية.