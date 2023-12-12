الرئيس السيسي يُصدّق على تعديلات قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

ونص التعديل، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل، على أنه يشترط فيمن يرشح لنيل الجائزة أن يكون مصري الجنسية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا تتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة في المستوى العمري ذاته.

واشتمل التعديل على تشكيل لجنة عليا لشؤون الجائزة بوزارة الثقافة، يشار إليها في هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من ممثل عن المجلس القومي للطفولة والأمومة، يرشحه رئيس المجلس، والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس دار الأوبرا المصرية، ورئيس المركز القومي لثقافة الطفل، ومستشار من مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، وثلاث من الشخصيات البارزة في مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل في شتى المجالات ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد.

ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة، ويصدر بتشكيل اللجنة العليا قرار من وزير الثقافة، ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الثقافة، يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.