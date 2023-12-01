رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«أزهرية أسوان» تدعو الطلاب للمشاركة في مسابقة المبدع الصغير

كتب:

أحمد الأمير
12:24 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
أزهرية أسوان تدعو للمشاركة في المسابقة

أزهرية أسوان تدعو للمشاركة في المسابقة

دعت منطقة أسوان الأزهرية طلابها للمشاركة في جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة للعام الحالي 2023/2024، حيث ينظم هذه الجائزة المجلس الأعلى للثقافة برعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وتستمر عملية تقديم الطلبات حتى يوم الأحد 31 ديسمبر الجاري.

الجائزة مقسمة إلى فئتين

وتنقسم الجائزة للعام الحالي إلى فئتين عمريتين، الفئة الأولى تشمل الأعمار من 5 إلى 12 سنة، والفئة الثانية تشمل الأعمار من فوق 12 وحتى 18 سنة، على أن تمنح جائزتين لكل فئة عمرية، وبذلك تصبح هناك 4 جوائز في كل فرع، وقيمة كل جائزة هي 40 ألف جنيه.

اختيار نصر أكتوبر موضوعا للمسابقة

يأتي موضوع المسابقة لهذا العام حول «نصر أكتوبر»، احتفالاً بمرور خمسين عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة ويمكن للمهتمين معرفة الشروط والتفاصيل وتقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة.

 

اقرأ المزيد:

«أزهرية السويس» تدعو طلابها للمشاركة في مسابقة المبدع الصغير

«تعليم كفر الشيخ» تدعو الطلاب للمشاركة في مسابقة المبدع الصغير.. اعرف الشروط

10 معلومات عن شروط التقديم في مسابقة المبدع الصغير.. مستمر لنهاية ديسمبر

«ساندرا» تحصد المركز الأول في مسابقة المبدع الصغير.. صوت ملائكي (صور)

أعمال خريجي مبادرة التنسيقية «ابني أديبا» حاضرة في مسابقة المبدع الصغير

وزيرة الثقافة: «المبدع الصغير» ليست مسابقة.. وأول مرة تنظم بأفريقيا
بقلم أحمد الأمير