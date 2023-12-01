«أزهرية أسوان» تدعو الطلاب للمشاركة في مسابقة المبدع الصغير

دعت منطقة أسوان الأزهرية طلابها للمشاركة في جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة للعام الحالي 2023/2024، حيث ينظم هذه الجائزة المجلس الأعلى للثقافة برعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وتستمر عملية تقديم الطلبات حتى يوم الأحد 31 ديسمبر الجاري.

الجائزة مقسمة إلى فئتين

وتنقسم الجائزة للعام الحالي إلى فئتين عمريتين، الفئة الأولى تشمل الأعمار من 5 إلى 12 سنة، والفئة الثانية تشمل الأعمار من فوق 12 وحتى 18 سنة، على أن تمنح جائزتين لكل فئة عمرية، وبذلك تصبح هناك 4 جوائز في كل فرع، وقيمة كل جائزة هي 40 ألف جنيه.

اختيار نصر أكتوبر موضوعا للمسابقة

يأتي موضوع المسابقة لهذا العام حول «نصر أكتوبر»، احتفالاً بمرور خمسين عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة ويمكن للمهتمين معرفة الشروط والتفاصيل وتقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة.