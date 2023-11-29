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«أزهرية السويس» تدعو طلابها للمشاركة في مسابقة المبدع الصغير

كتب:

حمدي عبد الله
09:28 ص | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
منطقة السويس الأزهرية

منطقة السويس الأزهرية

وجهت منطقة السويس الأزهرية، دعوة للطلاب للمشاركة في مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير، موضحة آخر موعد للتقديم.

آخر موعد للتقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير

وأطلقت منطقة السويس الأزهرية، دعوة لطلابها بمختلف المراحل الدراسية للمشاركة في «جائزة الدولة للمبدع الصغير»، في دورتها الرابعة عن العام الحالي 2023/2024، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، مشيرة إلى أن التقديم للحصول على الجائزة ينتهي يوم الأحد 31 ديسمبر 2023.

تقسيم الطلاب إلى فئتين

وأوضحت منطقة السويس الأزهرية أن مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير للعام الحالي تنقسم إلى فئتين عمريتين، الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 وحتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح أربع جوائز في كل فرع، قيمة كل منها 40 ألف جنيه مصري.

وأشار بيان منطقة السويس الأزهرية إلى أنه تم اختيار موضوع المسابقة هذا العام عن «نصر أكتوبر»، بمناسبة احتفال مصر بمرور خمسين عامًا على الانتصارات، ويمكن للراغبين معرفة الشروط والتفاصيل والتقدم إلكترونيًّا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة (www.ckp.eg).

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