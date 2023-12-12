سيدة تستغيث بإسعاف الفيوم لنقلها إلى لجنتها الانتخابية: «مش ممكن اتأخر عن بلدي»

استغاثت ربة منزل تدعى «كريمة»، بمرفق إسعاف محافظة الفيوم، لنقلها إلى لجنة الاقتراع للإدلاء بصوتها في آخر أيام الانتخابات الرئاسية، كونها مريضة ولا تستطيع الحركة على قدميها، أو باستخدام وسائل المواصلات، وجرى الاستجابة لطلبها بصورة فورية، وإرسال سيارة إسعاف إلى منزلها، تولت نقلها إلى لجنتها؛ لتلبية رغبتها في أداء واجبها الوطني تجاه بلدها.

استقبلت اللجنة الفرعية رقم 7 في مدرسة محطة البحوث الزراعية التجريبية للغات «كريمة»، ويسرّ رئيس اللجنة المستشار إسلام سعد إمبابي، إجراءات التصويت عليها، وذهب إليها بدفتر الناخبين، لتسجيل اسمها واستكمال خطوات الإدلاء بصوتها.

أحضرتها الإسعاف من منزلها

أوضحت «كريمة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها كانت شديدة الحزن لعدم قدرتها على أداء واجبها الوطني والإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، وقررت الذهاب مهما كانت حالتها الصحية، فاستغاثت بالإسعاف التي استجابت على الفور.

وجهت «كريمة»، الشكر لقاضي اللجنة، وقوات الشرطة لمساعدتها وتيسير كافة الأمور لها أثناء توقيعها في دفتر الحضور والتصويت داخل اللجنة، واختيار مرشحها، ثم وضع ورقة الانتخاب في صندوق الاقتراع.

الشرطة تنقلها لسيارة الإسعاف

وذكرت أن ضباط الشرطة المسؤولين عن تأمين المقر الانتخابي، أعادوها إلى سيارة الإسعاف بواسطة كرسي متحرك، ثمّ حملوها إلى السيارة لتعود لمنزلها، موضحة أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ودعم مرشحها واجب وطني لا يمكنها التأخر عنه مهما كانت مريضة أو متعبة وغير قادرة على الحركة، ما جعلها تصر على الذهاب للجنة الاقتراع بواسطة الإسعاف.