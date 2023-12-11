معاون محافظ الفيوم يتقدم مسيرة لخريجي «الوطنية للتدريب» للتصويت بالانتخابات

نظم خريجو ومتدربو الأكاديمية الوطنية للتدريب بمحافظة الفيوم، بقيادة الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، وقفة أمام لجنة مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية بكيمان فارس، بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي الحالي، لاختيار رئيس الجمهورية.

وأدلى المشاركون في الوقفة بأصواتهم خلال ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، بالفترة المسائية، ككتلة تصويتية واحدة.

حث المواطنين على المشاركة

وقال الدكتور محمد التوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب بمختلف المحافظات، وبينها محافظة الفيوم، حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وصنع القرار، واختيار الرئيس الذي يمثلهم.

المشاركة في الانتخابات واجب ومسؤولية

وأشار إلى أنهم نظموا وقفة أمام مدرسة الصداقة الفرنسية، عقب الإدلاء بأصواتهم لحث المواطنين وخصوصًا الشباب على المشاركة الإيجابية والحرص على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لاختيار من يمثلهم في تولي رئاسة مصر، مؤكدًا إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ومسؤولية على كل مواطن ومواطنة ممن لهم حق التصويت.

انتشار شباب التحالف لمساعدة الناخبين

وانتشر العشرات من الشباب والفتيات المتطوعين في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتقديم المساعدة للناخبين من كبار السن وذوي الهمم والمرضى.

كما حث المتطوعون الأهالي على المشاركة في الانتخابات بصورة إيجابية، والإدلاء بأصواتهم أيًا كان اختيارهم.

محافظ الفيوم يتابع سير الانتخابات

وتابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، سير العملية الانتخابية في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، على مدار اليوم، إذ نظم جولة تفقدية على عدد من اللجان في مركزي سنورس وطامية، كما تابع سير الانتخابات وانتظامها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية.

كما التقي رئيس اللجنة العامة للانتخابات المستشار إيهاب محمد همت رئيس محكمة الفيوم الابتدائي، لمتابعة سير الانتخابات على مدار الساعات الماضية.