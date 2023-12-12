مفاجأة مدوية عن كتيبة كركال النسائية التابعة للاحتلال.. ماذا تفعل في غزة؟| عاجل

كشفت صحيفة إسرائيلية عن عملية خاصة تقوم بها كتيبة «كركال» النسائية الإسرائيلية في قطاع غزة، وهي كتيبة تُسند إليها عمليات خاصة دقيقة.

كتيبة «كركال»

ووفقًا للرائد شيرا، أحد قادة الكتيبة القتالية، أنه تم استدعاء الكتيبة لتنفيذ مهام خاصة داخل قطاع غزة، وتم تأكيد عدم السماح بنشر تفاصيل هذه المهام، وذلك لتقديم الدعم للقوات المناورة في الجيش الإسرائيلي داخل القطاع.

وأفادت الضابطة في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مقاتلي كتيبة «كاركال» الفهد يشغلون موقع القيادة في المعركة، ووفقًا للضابطة، قبل حوالي ثلاثة أسابيع، تلقينا أمرًا من قائد كتيبة الفهد بتشكيل فريق نسائي مكون من أفضل المقاتلين وأكثرهم احترافية، لتنفيذ نشاط خاص داخل قطاع غزة، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت».

ماذا تفعل كتيبة «كركال»

وأشارت الضابطة إلى أن كتيبتها تعمل جنبًا إلى جنب مع القوات القتالية الأخرى والاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى التعاون مع الوحدات الخاصة داخل قطاع غزة.

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن فريق نخبة المقاتلات بقيادة الرائد شيرا قد انضم إلى القوات البرية والوحدات الخاصة في عمق قطاع غزة في مهمة فريدة من نوعها، ولكن تفاصيل هذه المهمة تظل محظورة من النشر.